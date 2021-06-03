В Акмолинской области завершился театральный сезон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области завершился XXIV сезон в казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Хусаинова. Театр имеет постоянных зрителей, которые не пропускают ни одного спектакля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В ближайшие дни в театре остаются онлайн- спектакли. Например, 3 июня в честь Д ня защиты детей запланирована сказка «Алтын балапан». Подробнее можно узнать на сайте театра имени Ш.Хусаинова kazdramteatr.kz.

« Театр в переводе с греческого означает «развлечение». Но это не так, современный театр - это место для «высоких» размышлений. При просмотре таких спектаклей, как «Қадір таңы», «Отбасылық құпия», «Өтірік айтпайтын адам». В современном обществе возникает много вопросов, которые и ведут к поиску себя, изучению окружающего мира», - говорит Батырбек Турсынали.

По словам зрителя, он учится на артиста драматического театра в Высшем колледже культуры имени Акана серэ.

«Театр - это духовная пища и в тоже время для него является большим опытом», - подчеркнул студент.

В завершени е сезона руководитель областного управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова отметила лучших работников театра. Звание «Лучший актер года» получил Толебулан Тулеуов, в номинации «Л учшая актриса « не было равных Маржан Бокешовой .