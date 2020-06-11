В Акмолинской области выявлен ряд нарушений карантинного режима

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области санитарной службой создано 6 мобильных групп, куда включены и сотрудники Управления полиции и областного филиала палаты «Атамекен». Основной задачей при обходе объектов является выявление нарушений карантинных мер. С 11 мая по 9 июня обследовано 802 объекта, на 88 выявлены нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В большинстве случаев допускаемые нарушения карантинного режима - это отсутствие санитайзеров, не соблюдение социальной дистанции, а также проведение различного рода мероприятий на объектах общепита.

Не обошлось и без мониторинга работы общественного транспорта и служб такси, где также выявлен ряд нарушений. В автобусах это – допуск большего числа пассажиров, чем количество сидений, отсутствие одномоментного открытия дверей, не огражденный от людей водитель, управление транспортом без медицинских перчаток.

Нарушение масочного режима наиболее острая проблема, наблюдающаяся в большинстве объектах. В том числе, эта проблема касается и служб такси.

«Халатность граждан может привести к увеличению случаев регистрации заболевания КВИ. Чтобы не допустить ситуации, как в других областях, где усилен карантин, жителям области необходимо строго соблюдать меры карантина»,- отметила руководитель ДКБТУ Айнагуль Мусина.