В Акмолинской области ведется строительство 52 многоквартирных домов для социальных нужд

В Акмолинской области активно ведется жилищное строительство. В регионе строятся 52 многоквартирных домов для социальных нужд. Об этом заявил аким области Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В области активно ведется жилищное строительство. Введено в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило обеспечить жильем более 5 тысяч семей акмолинцев. В том числе введено 3 социальных жилых дома для 130 семей, а также до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 домов для 290 семей, 3 арендных и 3 кредитных, — отметил Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

В целом, как отметил аким Акмолинской области, за счет бюджетных средств ведется строительство 52 многоквартирных жилых домов, предназначенных для социальных нужд, в том числе 37 домов для вкладчиков Отбасы банка (кредитное жилье) и 15 — арендных домов для социально-уязвимых слоев населения.