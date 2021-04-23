В Акмолинской области ведется работа по обеспечению водой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В приоритете государственной политики обеспечение качественной питьевой водой населения. В Акмолинской области местными властями проводятся работы по поддержанию состояния сетей водоснабжения, а также их реконструкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

По информации управления энергетики и ЖКХ, в области выделены средства на реализацию 7 проектов в рамках госпрограмм, на уточнение республиканского бюджета заявлено еще 25 проекта.

В целях улучшения состояния объектов водоснабжения сельских населенных пунктов Зерендинского района в прошедшем году, отремонтировано более 46 километров сетей, установлено более 100 разводящих колодцев, из них 49 пожарных гидрантов, скважины и насосные станции. Готовность объектов водоснабжения на сегодняшний день составляет 89%.

Тем не менее, работы в данном направлении продолжаются.

По словам руководителя райотдела жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Марата Жунусова в ноябре 2020 года был подготовлен и направлен ряд заявок для проведения ремонта сетей водоснабжения в текущем году в 6 населенных пунктах региона, общей протяженностью порядка 20 км.

«Одновременно за счет средств районного бюджета на 2021 год будут рассмотрены мероприятия в сфере водоснабжения по текущему ремонту водопроводных сетей в 5 сельских населенных пунктах. В Аккольском сельском округе Зерендинского района ремонтными работами планируется охватить водопроводы в селах Казахстан, Акколь, Молодежный», - проинформировал спикер.

К слову, в этом году в области планируется достичь показатель по доступу к централизованному водоснабжению по городским населенным пунктам 98,8%, по сельским населенным пунктам 84,1% за счет реализации 6 проектов.