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    17:29, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области ведется работа по обеспечению водой

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В приоритете государственной политики обеспечение качественной питьевой водой населения. В Акмолинской области местными властями проводятся работы по поддержанию состояния сетей водоснабжения, а также их реконструкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    По информации управления энергетики и ЖКХ, в области выделены средства на реализацию 7 проектов в рамках госпрограмм, на уточнение республиканского бюджета заявлено еще 25 проекта.

    В целях улучшения состояния объектов водоснабжения сельских населенных пунктов Зерендинского района в прошедшем году, отремонтировано более 46 километров сетей, установлено более 100 разводящих колодцев, из них 49 пожарных гидрантов, скважины и насосные станции. Готовность объектов водоснабжения на сегодняшний день составляет 89%.

    Тем не менее, работы в данном направлении продолжаются.

    По словам руководителя райотдела жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Марата Жунусова в ноябре 2020 года был подготовлен и направлен ряд заявок для проведения ремонта сетей водоснабжения в текущем году в 6 населенных пунктах региона, общей протяженностью порядка 20 км.

    «Одновременно за счет средств районного бюджета на 2021 год будут рассмотрены мероприятия в сфере водоснабжения по текущему ремонту водопроводных сетей в 5 сельских населенных пунктах. В Аккольском сельском округе Зерендинского района ремонтными работами планируется охватить водопроводы в селах Казахстан, Акколь, Молодежный», - проинформировал спикер.

    К слову, в этом году в области планируется достичь показатель по доступу к централизованному водоснабжению по городским населенным пунктам 98,8%, по сельским населенным пунктам 84,1% за счет реализации 6 проектов.


    Теги:
    ЖКХ Акмолинская область
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