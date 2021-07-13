В Акмолинской области ужесточаются карантинные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области об ужесточении карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач постановил обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории области с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В регионе сохраняется запрет на проведение семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей на объектах общественного питания и на дому, а также на открытом воздухе. Разрешается посещение парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции, использованием и утилизации средств индивидуальной защиты.

Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск поручено обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, семейных мероприятий, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на открытом воздухе. Запрещается деятельность развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных, в том числе при объектах общественного питания.

Также сохраняется заперт на проведение выставок, марафонов, праздничных корпоративов, поминок, за исключением проведения в банкетных залах при заполняемости не более 30 человек, участвующих в проекте Ashyq.

Приостанавливается движение межобластных, внутриобластных, городских регулярных и нерегулярных автобусных и микроавтобусных перевозок, туристических перевозок, деятельность детских развлекательных центров ( игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях) за исключением, участвующих в проекте Ashyq.

Приостанавливается также деятельность бильярдных, караоке, компьютерных клубов, банкетных залов, боулинг клубов, объектов культуры, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, закрытых пляжей и аквапарков, запрещается проведение спортивных мероприятий со зрителями. Разрешается движение пригородных поездов и электричек, пассажирских поездов без общих вагонов.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



