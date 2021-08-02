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    17:05, 02 Август 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области стартовал проект «Ровесники Независимости»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия Независимости страны молодежно-ресурсный центр Акмолинской области запустил проект под названием «Ровесники Независимости», передает МИА «Казинформ».

    Проект подразумевает проведение встреч с акмолинцами, являющимися ровесниками Независимости, активно участвующих в общественной и культурной жизни области и имеющих достижения в различных сферах деятельности, сообщает управление внутренней политики.

    На днях в рамках проекта в прямом эфире на официальной странице молодежно-ресурсного центра в социальной сети «Instagram» проведена встреча с ровесником Независимости, основателем и руководителем волонтерского центра «Аманат», помощником ректора Кокшетауского университета им. Шокана Уалиханова Айжан Кусаиновой.

    Как отметила спикер, волонтерский центр работает в области на протяжении двух лет. Команда центра состоит из 50 волонтеров, являющихся студентами Кокшетауского университета им. Шокана Уалиханова и многопрофильного колледжа. За время работы волонтерским центром оказана помощь 200 нуждающимся семьям области.

    Айжан Кусаинова также поделилась с участниками, что она в настоящее время пишет книгу о волонтерстве под названием «Мир меняют люди» и очень надеется, что ближайшее время книга будет издана.

    «Я считаю, что волонтеры - это космические люди, я преклоняюсь перед ними. Это люди, которые отдают часть своей жизни, помогая другим людям, меняют мир к лучшему. Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность всей своей команде и людям, которые нам помогают», - рассказала спикер.

    В ходе прямого эфира Айжан Кусаиновой задали вопрос «Какой совет Вы дадите молодым людям?».

    «Верьте в себя, любите свое дело, идите дорогой добра и тогда у вас все обязательно получится. Двигайтесь вперед, работайте во благо процветания нашей Родины - Республики Казахстан», - заключила спикер.


    Теги:
    30 лет Независимости Общество Акмолинская область
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