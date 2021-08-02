В Акмолинской области стартовал проект «Ровесники Независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия Независимости страны молодежно-ресурсный центр Акмолинской области запустил проект под названием «Ровесники Независимости», передает МИА «Казинформ».

Проект подразумевает проведение встреч с акмолинцами, являющимися ровесниками Независимости, активно участвующих в общественной и культурной жизни области и имеющих достижения в различных сферах деятельности, сообщает управление внутренней политики.

На днях в рамках проекта в прямом эфире на официальной странице молодежно-ресурсного центра в социальной сети «Instagram» проведена встреча с ровесником Независимости, основателем и руководителем волонтерского центра «Аманат», помощником ректора Кокшетауского университета им. Шокана Уалиханова Айжан Кусаиновой.

Как отметила спикер, волонтерский центр работает в области на протяжении двух лет. Команда центра состоит из 50 волонтеров, являющихся студентами Кокшетауского университета им. Шокана Уалиханова и многопрофильного колледжа. За время работы волонтерским центром оказана помощь 200 нуждающимся семьям области.

Айжан Кусаинова также поделилась с участниками, что она в настоящее время пишет книгу о волонтерстве под названием «Мир меняют люди» и очень надеется, что ближайшее время книга будет издана.

«Я считаю, что волонтеры - это космические люди, я преклоняюсь перед ними. Это люди, которые отдают часть своей жизни, помогая другим людям, меняют мир к лучшему. Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность всей своей команде и людям, которые нам помогают», - рассказала спикер.

В ходе прямого эфира Айжан Кусаиновой задали вопрос «Какой совет Вы дадите молодым людям?».

«Верьте в себя, любите свое дело, идите дорогой добра и тогда у вас все обязательно получится. Двигайтесь вперед, работайте во благо процветания нашей Родины - Республики Казахстан», - заключила спикер.