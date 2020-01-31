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В Акмолинской области состоялась церемония открытия мероприятия «Абай даналығы сал-серілер елінде»

31 Января 2020 19:45
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В Акмолинской области состоялась церемония открытия мероприятия «Абай даналығы сал-серілер елінде»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжаются мероприятия в честь празднования 175 летия Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой со управление внутренней политики Акмолинской области.

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Сегодня на родине акына-импровизатора, современника эпохи Абая Биржан Сала состоялась церемония торжественного открытия мероприятия «Абай даналығы сал-серілер елінде», проводимого в рамках проекта «Құтты қонақ».

Мероприятие, объединяющее историко-литературную связь двух значимых для казахского народа личностей искусства Абая Кунанбаева и Биржан Сала, началось со встречи с учениками средней школы, носяшей имя писателя в городе Степняк и съемки документального фильма.

Аким района Биржан Сал Ермек Нугманов, открывая литературно-познавательный концерт, отметил значимость литературного наследия Абая.

«Меняются времена, происходят изменения в общественном сознании, но произведения великого Абая остаются актуальными для читателей разных поколений. Его творческое наследие обогатило историю и культуру казахского народа, став его настоящим духовным достоянием, никогда не теряющим своей значимости», - подчеркнул Ермек Нугманов.

Гостями мероприятия стали уважаемые граждане района, учителя и учащиеся школы имени Абая и жители района.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной силами работников Дома культуры района Биржан Сал.

К слову, в рамках проекта «Құтты қонақ» в этом году планируется познавательная поездка«Біржан әні, Базаралы көші» на родину Абая.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Абай,
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