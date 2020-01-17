+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -10 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Акмолинской области сфера малого и среднего бизнеса занимает прочные позиции

17 Января 2020 19:39
Поделиться:
В Акмолинской области сфера малого и среднего бизнеса занимает прочные позиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области малый и средний бизнес занимает все более прочные позиции в различных производственных сферах, наращивая свой вклад в развитие экономики страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Благодаря ходу действий программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в регионе увеличились объёмы производимых отечественных товаров, расширился их ассортимент.

Также в отрасли появились новые рабочие места. В регионе за 2019 год в субъектах малого и среднего предпринимательства создано более 7500 новых рабочих мест.

По словам заместителя руководителя управления препринимательства и промышленности для поддержки бизнеса в области создаются благоприятные финансовые условия в предоставлении льготных кредитов.

«Больше всего субсидии получили предприниматели в сфере сельского хозяйства – 50,7%, в сфере промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию – 17,5%», - отметил Жаслан Айдрахманов.

К слову, в области действуют более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, выдано кредитов на сумму 45,4 млрд. тенге, что составляет 18,4% от общего объема выданных кредитов. Больше всего из них выдано в сфере сельского хозяйства – 50,7%, в сфере промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию – 17,5%.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив