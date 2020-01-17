В Акмолинской области сфера малого и среднего бизнеса занимает прочные позиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области малый и средний бизнес занимает все более прочные позиции в различных производственных сферах, наращивая свой вклад в развитие экономики страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Благодаря ходу действий программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в регионе увеличились объёмы производимых отечественных товаров, расширился их ассортимент.

Также в отрасли появились новые рабочие места. В регионе за 2019 год в субъектах малого и среднего предпринимательства создано более 7500 новых рабочих мест.

По словам заместителя руководителя управления препринимательства и промышленности для поддержки бизнеса в области создаются благоприятные финансовые условия в предоставлении льготных кредитов.

«Больше всего субсидии получили предприниматели в сфере сельского хозяйства – 50,7%, в сфере промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию – 17,5%», - отметил Жаслан Айдрахманов.

К слову, в области действуют более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, выдано кредитов на сумму 45,4 млрд. тенге, что составляет 18,4% от общего объема выданных кредитов. Больше всего из них выдано в сфере сельского хозяйства – 50,7%, в сфере промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию – 17,5%.









