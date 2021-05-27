В Акмолинской области с каждым годом набирает популярность программа «С дипломом в село»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопрос дефицита кадров в сельской местности остается актуальным. Одна из госпрограмм, решающих острый вопрос нехватки специалистов, – «С дипломом в село». Особенно она важна для выпускников вузов и колледжей, кому необходима поддержка на старте профессиональной деятельности. Воспользоваться этой программой могут молодые работники в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

По информации управления экономики и бюджетного планирования области, на селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи.

«В бюджете предусмотрены средства на выплату подъемного пособия 616 специалистам и кредитов 339-ти. До 1 апреля 87 специалистам выплачены подъемные пособия», - отметила заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Фариза Байманова.

Одним из получателей мер социальной поддержки молодых специалистов на селе стала Арай Булхайдарова. Девушка работает воспитателем в детском саду «Жұлдыз» на протяжении 5 лет. Государство помимо социальной поддержки предоставило работу и бюджетный кредит на жилье в райцентре.

«Я давно слышала об этой программе и решила воспользоваться предоставленной возможностью. Хочу посоветовать нашей молодежи принять в ней участие. Это отличный старт для молодых специалистов. Когда я вышла в декрет, меня не оставили без жилья», - рассказала молодой работник.

К слову, с начала реализации проекта «С дипломом в село» объем бюджетных кредитов на приобретение жилья увеличился почти в два с половиной раза. Увеличился и размер единовременного подъемного пособия. Внесены корректировки и в перечень специальностей, которые могут участвовать в проекте. С октября прошлого года теперь и госслужащие получили возможность воспользоваться программой.

Напомним, программа «С дипломом в село» реализуется по инициативе Первого Президента РК с 2009 года. Ее задача – развитие кадров, повышение уровня предоставления услуг путем привлечения квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты. Для того чтобы получить социальную поддержку, необходимо проработать в селе не менее трех лет.