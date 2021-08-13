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В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»

13 Августа 2021 16:06
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В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Идею проекта «От поля до прилавка» в прошлом году озвучил Президент страны. Суть ее в том, чтобы помочь аграриям без проблем и лишних потерь продавать выращенный урожай покупателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Хотя регион не вошел в «пилот», акмолинцы решили взять на вооружение опыт предпринимателей Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

Реализация проекта «от поля до прилавка», запущенного в прошлом году жителями Степногорска, уже приносит свои результаты.

Автором бизнес-идеи и руководителем кооператива «Ар-Ай» выступила Гульмайра Баймакова, а «якорным» предприятием стало принадлежащее ее семье крестьянское хозяйство «Олжас».

К проекту также присоединились выпускники проекта «Бастау». Умирзак Утелов и Бахром Андакулов, которыми в проект было вложено около 7 млн тенге собственных средств.

В прошлом году члены кооператива высадили 3,5 га картофеля, 0,5 га моркови и свеклы. А уже в текущем году возделываемая площадь возросла до 10 га, при этом увеличился и ассортимент овощей - огурцы, капуста, свекла, морковь, редис, картофель.

«На данный момент мы отгружаем в среднем по полтонны каждого вида овощей в день. Огурцов, к примеру, собрали накануне 400 килограммов, капусты – 700. Продукция, кроме организованных точек сбыта, сбывается напрямую на столичных рынках, кроме того, товар выставляется на местной ярмарке, которую организовывает акимат Степногорска», – рассказала Гульмайра Баймакова.

По информации управления сельского хозяйства, Акмолинская область тоже планирует войти в пилотный проект, в связи с чем в Министерство сельского хозяйства направлена бюджетная заявка. Ожидается, что в обеспечении стабильного закупа продовольственных товаров будут участвовать 13 субъектов внутренней торговли. Вовлечь в процесс производства продукции для торговых сетей предполагается до 10 крестьянских хозяйств, 12 производителей аграрной продукции, 10 перерабатывающих предприятий.

В Палате предпринимателей Акмолинской области отмечают, что в перспективе проект позволит личным подворьям, крестьянско-фермерским хозяйствам обеспечить твердый сбыт своей продукции перерабатывающим предприятиям с последующей ее реализацией через торговые сети.

«Кооперация сразу нескольких участников, мотивированных на конечный результат, встраивается в производственно-сбытовую цепочку: потребители получают качественную и недорогую продукцию, а производители – достойную оплату», – отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.


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#Акмолинская область   #Урожай   #Общество  
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