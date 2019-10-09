В Акмолинской области разъяснили новые подходы в назначении АСП

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке региональной службы коммуникаций при управлении внутренней политики Акмолинской области состоялся брифинг, в ходе которого руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова рассказала о новых подходах в оказании адресной социальной помощи, планируемых с января 2020 года, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, за 9 месяцев текущего года в области АСП охвачено 8,5 тыс. семей или 42 тыс. человек, из которых 36% - многодетные семьи.

Благодаря выплате АСП многие нуждающиеся семьи смогли не только поправить финансовое свое положение, но и создать собственное дело. Многие женщины, пройдя краткосрочные курсы обучения, открыли собственное дело. Например, благодаря участию в получении государственных грантов, жительница с. Кабанбай батыра Целиноградского района получила грант и открыла ателье.

«Однако были выявлены факты сокрытия доходов, наличия бизнеса, нарушения условий получения АСП. Так, по нашей области 916 семьям прекращены выплаты АСП», - отметила руководитель областного ведомства.

Поэтому МТСЗН РК был предложен новый формат назначения помощи и оказания поддержки детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Далее Дина Ахметжанова рассказала, что в целях недопущения возможных нарушений будут изменены некоторые процедуры и условия получения адресной соцпомощи. «Как и раньше, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным семьям, чей уровень дохода на каждого члена семьи будет ниже определенного законом критерия. Критерий остается прежним - 70% от прожиточного минимума региона», – сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ.





Дина Ахметжанова подчеркнула, что одним из главных условий для назначения АСП остается необходимость работать и нести ответственность за семью. Это актуально для всех трудоспособных членов семьи. Помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП и максимальное использование потенциала программы занятости «Еңбек» помогут малообеспеченным семьям поднять свой уровень жизни.

В завершение брифинга руководитель областного управления координации занятости и социальных программ отметила, что с 1 января 2020 года для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей будут предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги.