В Акмолинской области разъяснили новые подходы к получению социальных выплат
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года повысился размер социальных выплат 182 тысячам граждан в области. Об этом в ходе брифинга представителям СМИ рассказали заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов и руководитель управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова, передает управление внутренней политики, передает МИА «Казинформ».
Канат Идрисов в своем выступлении отметил, что принятые законы социального направления, нацеленные на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев, вступили в силу с 1 января этого года. Изменения коснулись наиболее важных проблем, существующих на сегодня.
«Так, с начала года повысился размер социальных выплат – 104,4 млрд тенге. В частности, получателям трех видов социальных выплат (по инвалидности, потере кормильца и потере работы) ежемесячное пособие увеличили на 30%, пенсионерам - на 7%, получателям госпособий - на 5%», - проинформировал заместитель акима области.
Далее спикер пояснил, что новые подходы предусматривают возврат к классической модели оказания адресной социальной помощи (АСП). Измененный механизм АСП направлен на обеспечение прозрачности, справедливости, а также повышения мотивации к труду.
Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова подробно остановилась на новых подходах выплат пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей.
«Как и прежде, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям. Однако новые механизмы назначения АСП предполагают индивидуальный подход к каждой семье. Размер АСП для всех членов семьи будет определяться как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Таким образом, планируется отойти от фиксированных выплат детям из малообеспеченных семей в размере 70% от прожиточного минимума. По Акмолинской области количество получателей данного вида пособия на январь этого года составило 7 853 семьи», - сообщила руководитель ведомства.
К слову, для удобства жителей области работают выездные мобильные группы для разъяснения и консультаций, работают зоны самообслуживания в центрах занятости населения.
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