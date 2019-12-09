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В Акмолинской области пройдет IV заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана

9 Декабря 2019 21:28
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В Акмолинской области пройдет IV заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 11 декабря 2019 года в Центре «Шапагат» села Аккайын Акмолинской области пройдет IV заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана под эгидой: «Духовные скрепы Независимого Казахстана и его народа», передает МИА «Казинформ».

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В рамках мероприятия состоится содержательный разговор на тему роли и вклада старшего поколения казахстанцев в созидание суверенного молодого государства; достижений государства за годы независимости в сфере внешней и внутренней политики, а также социальной поддержки государства; важности сохранения ценностей веры, добра, любви, милосердия и духовности во имя будущего; необходимости передачи колоссального жизненного опыта старшего поколения – подрастающему поколению казахстанцев.

В ходе данного мероприятия религиозными деятелями республики планируется вручение праздничных подарков для жителей дома престарелых, а также показ праздничной концертной программы.

В мероприятии примут участие представители государственных органов и религиозных объединений Казахстана, научно-экспертного сообщества и СМИ.

Организаторы мероприятия: Комитет по делам религий Министерства информации и общественного развития, НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Место проведения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Аккайын ( Малотимофеевка ) , ул. Мира 26 , Центр «Шапагат».

Сбор и выезд участников мероприятия в Центр «Шапагат» состоится в 9.00 час. во Дворце мира и согласия.

Начало мероприятия: 11:00 ч.

Для освещения мероприятия просьба зарегистрироваться по указанным ниже телефонам до 17.00 часов 10 декабря 201 9 года.

Для аккредитации СМИ: тел. 8 (7172) 74-48-14, 87025197282 Айдар, электронный адрес: aidar.kurmashev@gmail.com

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Ключевые слова: Акмолинская область, Религия,
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