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В Акмолинской области проведено собрание в честь 90-летия Мактая Сагдиева

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Июля 2019, 19:02
В Акмолинской области проведено собрание в честь 90-летия Мактая Сагдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня общественность Акмолинской области почтила память известного государственного и общественного деятеля Мактая Рамазановича Сагдиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики.

В советские годы Мактай Сагдиев работал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем был председателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, Мажилиса Парламента.

Мактай Рамазанович сделал очень много для развития и становления Казахстана. Везде, где он работал, а это аулы Северного Казахстана, Торгая и Костанайской области и конечно кокшетауская земля с теплотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриота своей Родины.

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Почтить память знаменитого земляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники, соратники, Акмолинская общественность и государственные деятели.

Открывая собрание общественности, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова отметила: «В нашем регионе осталось многое, что связанно с памятью о Мактае Рамазановиче.
Это торговые центры, красивые архитектурные композиции и высотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки Шокана Уалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аул Койсалган – родина Малика Габдуллина.
Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым мес­том отдыха горожан, памятник скакуну Кулагеру – верному другу акына Акана-серэ».

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Встреча продолжилась воспоминаниями его коллег и соратников, друзей и родных. В завершении мероприятия всем участникам на память о Мактае Рамазановиче вручена книга «Мақтай Сағдиев өнегелі өмір», где собраны его труды, уникальный фото-архив, воспоминания коллег и соратников.

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный уважения, почтения и всенародной любви – таким навсегда останется
в памяти народа Мактай Сагдиев.

К слову, в прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улиц Кокшетау.

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