В Акмолинской области проведено собрание в честь 90-летия Мактая Сагдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня общественность Акмолинской области почтила память известного государственного и общественного деятеля Мактая Рамазановича Сагдиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики.
В советские годы Мактай Сагдиев работал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем был председателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, Мажилиса Парламента.
Мактай Рамазанович сделал очень много для развития и становления Казахстана. Везде, где он работал, а это аулы Северного Казахстана, Торгая и Костанайской области и конечно кокшетауская земля с теплотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриота своей Родины.
Почтить память знаменитого земляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники, соратники, Акмолинская общественность и государственные деятели.
Открывая собрание
общественности, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова отметила:
«В нашем регионе осталось многое, что связанно с памятью о
Мактае Рамазановиче.
Это торговые центры, красивые архитектурные композиции и высотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки Шокана Уалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аул Койсалган – родина Малика Габдуллина.
Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым местом отдыха горожан, памятник скакуну Кулагеру – верному другу акына Акана-серэ».
Встреча продолжилась воспоминаниями его коллег и соратников, друзей и родных. В завершении мероприятия всем участникам на память о Мактае Рамазановиче вручена книга «Мақтай Сағдиев өнегелі өмір», где собраны его труды, уникальный фото-архив, воспоминания коллег и соратников.
Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный
уважения, почтения и всенародной любви – таким навсегда останется
в памяти народа Мактай Сагдиев.
К слову, в прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улиц Кокшетау.