В Акмолинской области прошло чествование пожилых людей

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 октября в Казахстане, как и во всем мире, отмечается День пожилых людей. Не обходят стороной этот праздник и в Акмолинской области. Сегодня в областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию людей старшего поколения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Почетными гостями стали ветераны труда, государственной службы, правоохранительных органов, судебной системы, труженики тыла, представители ветеранских организаций районов области.

К участникам мероприятия со словами поздравления и благодарности обратился аким области Ермек Маржикпаев.

«Этот год для всех нас является знаковым – мы отмечаем юбилей Независимости нашей страны, подводя итоги ее развития за 30 лет. За этот период Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. Каждый из вас, находясь сегодня на заслуженном отдыхе, продолжает приносить пользу обществу и участвует в развитии нашей области и страны в целом», - отметил руководитель региона.

В своем выступлении аким области проинформировал об итогах социально-экономического развития региона и о принимаемых мерах по социальной поддержке лиц старшего возраста. Сегодня в области созданы все условия для реабилитации пожилых людей в пяти медико-социальных учреждениях, специальными услугами на дому охвачены более 2 тысяч пожилых граждан. Более 1500 человек охвачены санаторно-курортным лечением.

В рамках мероприятия благодарственными письмами акима области и ценными подарками были награждены более 30 ветеранов труда и общественных деятелей. В их числе председатель Совета ветеранов Акмолинской области Госман Толегул, ветеран сферы здравоохранения Болат Жанадилов, ветеран труда Зура Шуатаева, народная артистка Казахстана Жибек Багисова, ветеран государственной службы Галина Марченкова и другие.

К слову, в области в рамках месячника социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов, более 25 тысячам граждан за счет бюджетных средств будет выплачена единовременная материальная поддержка на общую сумму 170 миллионов тенге.

Чествования ветеранов пройдут в течение месяца в учреждениях и предприятиях региона всех форм собственности.