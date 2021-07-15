В  Акмолинской области прошла спартакиада по национальным видам спорта

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области состоялась спартакиада по национальным и народным видам спорта «Кулагер», посвященная 30-летию Независимости страны и 150-летию великого казахского борца Кажымукана Мунайтпасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В соревнованиях, прошедших на ипподроме села Красный Яр вблизи Кокшетау приняли участие спортсмены из 17 районов области, городов Кокшетау и Степногорск.

Как отметили в пресс-службе управления физической культуры и спорта, участники соревновались в таких видах спорта как кокпар, қазақ күресі, армрестлинг, гиревой спорт, тоғызқұмалақ, асық ату, городошный спорт, аударыспак, теңге ілу, жамбы ату и бәйге.

Все команды показали хорошую подготовку. По сумме всех 11 видов спорта уверенную победу одержала команда из города Кокшетау, на втором месте - спортсмены Целиноградского района, бронзовыми призерами стали представители Зерендинского района.

Победителей и призеров спортивного мероприятия поздравил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев.

«За годы независимости в нашей стране наряду с древними традициями казахского народа начали возрождаться и национальные виды спорта. Сегодня национальные виды спорта являются доминирующими среди других. Они известны на международной арене благодаря привлекательным турнирам, которые показывают дух и историю казахского народа. Уверен, что из акмолинских спортсменов вырастет еще немало чемпионов и призеров престижных международных состязаний», - сказал Асет Букубаев.

К слову, в регионе развитию национальных видов спорта уделяется особое внимание. В Кокшетау действует областная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта им. Балуана Шолака с филиалами в районах области.