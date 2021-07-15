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    18:13, 14 Июль 2021 | GMT +6

    В  Акмолинской области прошла спартакиада по национальным видам спорта

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области состоялась спартакиада по национальным и народным видам спорта «Кулагер», посвященная 30-летию Независимости страны и 150-летию великого казахского борца Кажымукана Мунайтпасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В соревнованиях, прошедших на ипподроме села Красный Яр вблизи Кокшетау приняли участие спортсмены из 17 районов области, городов Кокшетау и Степногорск.

    Как отметили в пресс-службе управления физической культуры и спорта, участники соревновались в таких видах спорта как кокпар, қазақ күресі, армрестлинг, гиревой спорт, тоғызқұмалақ, асық ату, городошный спорт, аударыспак, теңге ілу, жамбы ату и бәйге.

    Все команды показали хорошую подготовку. По сумме всех 11 видов спорта уверенную победу одержала команда из города Кокшетау, на втором месте - спортсмены Целиноградского района, бронзовыми призерами стали представители Зерендинского района.

    Победителей и призеров спортивного мероприятия поздравил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев.

    «За годы независимости в нашей стране наряду с древними традициями казахского народа начали возрождаться и национальные виды спорта. Сегодня национальные виды спорта являются доминирующими среди других. Они известны на международной арене благодаря привлекательным турнирам, которые показывают дух и историю казахского народа. Уверен, что из акмолинских спортсменов вырастет еще немало чемпионов и призеров престижных международных состязаний», - сказал Асет Букубаев.

    К слову, в регионе развитию национальных видов спорта уделяется особое внимание. В Кокшетау действует областная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта им. Балуана Шолака с филиалами в районах области.


    Теги:
    Спорт Актауский саммит Акмолинская область
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