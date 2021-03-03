КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в настоящее время проходит процедура по выявлению лиц с неурегулированным правовым статусом, проживающих без документов.В Акмолинской области прошла акция по документированию лиц, проживающих без документов, своевременно не обменявших паспорта бывшего СССР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Сегодня об этом рассказал на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов.

«Цель идентификационной кампании - донести до общества, что лица, проживающие в Республике Казахстан без документов, либо на основании паспорта СССР 1974 года, вправе обратиться в подразделение миграционной службы с заявлением об обмене, получении соответствующего документа. Наши сотрудники, изучив все материалы, сделав соответствующий запрос, определят статус: либо это гражданин Казахстана, либо лицо без гражданства»,- сообщил спикер.

По информации уполномоченного государственного органа, за время акции с 24 сентября прошлого года на территории Акмолинской области установлено 326 лиц без документов. На сегодня 61 человек уже получил документы, из них удостоверения личности Республики Казахстан получили 49 человек, лица без гражданства - 12.

В большинстве случаев эта категория лиц, которые по различным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Отсутствие документов не позволяло получать им социальные выплаты и льготы, а также официально трудоустроиться.

Напомним, что представители служб настоятельно рекомендуют не медлить с оформлением документов лицам, у которых отсутствует гражданство. Комитет миграционной службы МВД и ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» проводят эту работу в масштабах республики.