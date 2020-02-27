В Акмолинской области прошел слет волонтеров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акмолинской области стало больше добрых сердец, готовых бескорыстно помогать людям и стране. В регионе под концептом «Birgemiz» начал работать фронт-офис волонтерской деятельности в рамках семи общенациональных проектов. Открытие его состоялось с участием акима области Ермека Маржикпаева, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Фронт-офис станет консультационным, методическим, обучающим, информационным центром, призванным объединить всех сподвижников добровольничества, стать местом притяжения всех волонтеров.

Далее региональные координаторы, инициативные группы собрались на областной слет «Біргеміз» - «Мы - вместе», большинство из которых уже несколько лет являются участниками добровольной социально направленной и общественно полезной деятельности.

Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул значимость волонтерства как показателя ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему.

«В нынешнее время форма взаимопомощи приобрела более широкие масштабы. Добровольничество объединило людей разных возрастов и профессий в стремлении делать добро, быть там, где нужны их знания и участие, бескорыстная помощь, теплота сердец и сострадание», - отметил Ермек Маржикпаев.

Выступая перед своими единомышленниками, участники, которые знают о добровольничестве не понаслышке, поделились своим путем к успеху через волонтерство. Одна из участниц - председатель общественного фонда «Вера в добро» Татьяна Спиглазова, являющаяся разработчиком мази от пролежней, которую пациенты и их родные прозвали «Таниной».

В рамках слета волонтеров подписаны меморандумы о сотрудничестве между акиматом Акмолинской области и общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана», а также между акиматом Акмолинской области и региональным советом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по Акмолинской области.

В ходе мероприятия волонтерские организации «Милосердие», «Рахат», «Жаңа толқын», «Лидер.кз», «Феникс» представили презентации своей деятельности, а также истории создания самих добровольных сообществ.

По завершению мероприятия руководитель региона наградил 16 активных волонтеров и организаций благодарственными письмами, в числе которых председатель благотворительного Фонда «Бiз бiргемiз-Мы вместе!» Калымтай Шерьязданов. Организация создана семь лет назад для оказания помощи и поддержки детям с тяжелыми заболеваниями. Сам руководитель организации неформально удостоился в регионе звания «серебряного волонтера».

Сами участники слета, находясь в атмосфере единомышленников, поделились своими впечатлениями о мероприятии.

«Я был очень рад оказаться в числе участников знаменательного события, связанного с официальным запуском областного фронт-офиса волонтеров Birgemiz и слета волонтеров. Бескорыстные поступки и добрые дела – наша традиция, корнями уходящая в глубь веков. Наш народ всегда протягивал руку помощи тем, кому приходилось трудно», - подчеркнул руководитель фонда «Феникс» Ербол Амантаев.

Довольными остались и сами организаторы мероприятия.

«Слет волонтеров помог сплотить нашу команду еще сильнее. Думаю, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией», - отметила одна из организаторов, руководитель молодежного центра области Анара Бельгибаева.

В завершении мероприятия прошли две площадки, организованные волонтерским медицинским центром и общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана».

К слову, волонтерское движение в области активно развивается. В регионе зарегистрировано 74 волонтерских центра, 12 общественных фондом и общественных организаций, занимающихся волонтерством, в которых зарегистрировано 2 301