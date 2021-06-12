В Акмолинской области прошел конкурс мастеров искусства, посвященный юбилею независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжаются районные этапы областного конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным - менің Қазақстаным», посвященного 30-летию Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Творческое мероприятие прошло в Астраханском районе.

На конкурс были представлены оригинальные и яркие работы местных мастеров из дерева, фетра, вышивка, валяние, вязание и другие изделия.

Участников конкурса оценивало жюри, в составе которого руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Ермек Нугманов, председатель Совета матерей при Акмолинской ассамблее народа Казахстана, Куляш Рахимжанова, председатель областного совета общественного согласия Госман Толегул, председатель Совета ветеранов Астраханского района Сагынай Сейтжанов.

«Каждая выставка поражает нас красотой представленных на ней работ, разнообразием видов, техники выполнения и материала, из которого изготовлены изделия. Мастера декоративно-прикладного искусства в своих композициях показали богатую многонациональную культуру нашего народа, постарались отразить патриотические чувства к Родине, достижения нашей страны за годы независимости», - отметили члены жюри.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала Валентина Фомичева, жительница села Астраханка, представившая различные работы по вязанию.

В завершении мероприятия за вклад в укрепление единства и согласия в регионе благодарственными письмами руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» награжден ряд активных жителей района.



