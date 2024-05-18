В Акмолинской области продолжают помогать жителям, пострадавшим от паводка

Жители Акмолинской области, столкнувшиеся с разрушительными последствиями паводков, не остались один на один со своей бедой. Объединяя усилия властей, предпринимателей, волонтеров, в регионе активно оказывается помощь пострадавшим, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня пятеро семей, чьи дома пострадали от подтопления в селе Старый Колутон Астраханского района, безвозмездно получили цемент, гипс, водоэмульсионную краску, доставленные волонтерами Ерейментауского района.

Фото: акимат Астраханского района

Вручая гуманитарную помощь, аким сельского окурга Жанатхан Даулеткерей подчеркнул значимость единства и солидарности, проявленных казахстанцами в этой непростой ситуации.

— Мы продолжаем восстановление пострадавших от паводков домов. Сегодня пять семей получили необходимые материалы для ремонтных работ. Я хочу выразить благодарность всем добровольцам из общественности, волонтерам и спонсорам, проявившим свою гражданскую позицию, — отметил Жанатхан Даулеткерей.

В Целиноградском районе по инициативе Ассоциации деловых женщин состоялся благотворительный марафон. В забеге приняли участие около ста человек, включая представителей детских садов, школ, районной поликлиники и других организаций. Собранные средства планируется передать на ремонт домов в села Коянды и Кажимукан.

Фото: акимат Жаркаинского района

В селе Пригородное Жаркаинского района помощь пострадавшим также оказывается всесторонне. В ближайшее время при поддержке руководителей сельхозформирований через фонд «Бірлік Жарқайың» планируют организовать подвоз стройматериалов для пострадавших путем оптовой покупки и доставки.

Как заверяют местные власти, ни один житель села, пострадавшего в паводковый период, не останется без внимания.

К слову, в области уже приобретено 53 квартиры в городах Кокшетау и Атбасар, а также 4 дома в Астраханском районе. Отремонтировано 169 домов жителей в восьми районах, где вода нанесла ущерб жилью.