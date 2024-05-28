В Акмолинской области продолжается обучение по проекту «Қарызсыз қоғам»

В Акмолинской области продолжается реализация проекта «Қарызсыз қоғам», совместной инициативы партии «AMANAT» и Halyk Bank. С момента запуска проекта в прошлом году, 2515 человек в регионе прошли обучение и получили специальные сертификаты. К концу года планируется обучить 8200 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление внутренней политики.

По информации Акмолинского областного филиала партии «AMANAT», обучение проводится в 11 районах региона поэтапно. Курс длится 5 дней и является бесплатным. Обучение ведут 5 специально подготовленных менторов. Регистрация на обучение ведется в районных и городских отделах занятости и социальной защиты населения, а также в филиалах партии «AMANAT».

Фото: Управление внутренней политики

Проект «Қарызсыз қоғам» предназначен для жителей, имеющих кредитную задолженность, граждан, пропустивших сроки выплаты кредита, а также для предпринимателей, претендующих на льготный кредит от государства.

— Большинство участников обучения — женщины (84%). Результаты опроса показали, что 68% участников имеют кредиты в банках второго уровня и микрокредитных организациях, 201 гражданин не погасил кредит вовремя. В ходе обучения участники не только повышают финансовую грамотность, но и узнают, как избежать мошенничества. Кроме того, в рамках проекта планируется оказание бесплатной юридической помощи должникам, — отмечают организаторы региональных курсов.

К слову, проект «Қарызсыз қоғам» стартовал в прошлом году как пилотный в 8 регионах страны. С этого года проект охватывает 17 регионов и 3 города республиканского значения. Всего, в рамках проекта до конца года планируется обучить порядка 150 тысяч человек.