В Акмолинской области приняты меры по стабилизации цен на продукты питания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе ведется работа по недопущению роста и сдерживанию цен на основные продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации управления предпринимательства и промышленности в области создана Дорожная карта по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, проводится ежедневный мониторинг цен, заключаются меморандумы с предпринимателями.

По словам заместителя председателя правления АО «Национальная компания СПК «Есиль» Гульмиры Джазиной, планируется строительство 3-х мини-рынков в спальных районах в Кокшетау.

«Одно из направлений деятельности СПК «Есиль» – участие в госпрограмме по стабилизации цен на социально-значимые продукты путем создания стабилизационного фонда продовольственных товаров Акмолинской области. Он призван сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания за исключением зерна. Средства на пополнение стабфонда выделяются из областного бюджета», - отметила Гульмира Джазина.

Так же местными товаропроизводителями начата поставка куриного яйца по согласованным сниженным ценам в коммунальный павильон «Камкор» и торговый дом «Бакалея» в областном центре.

К слову, с декабря прошлого года открылся павильон коммунального рынка «Камкор» от СПК «Есиль», в котором горожане могут приобрести основные продовольственные товары по сниженным ценам.

Ведется масштабная работа по поставке социального хлеба производства ТОО «Аксай Нан-Кокшетау». Сегодня открыты поставки в 11 торговых точек города Кокшетау и 185 точек в регионах области. Розничная цена хлеба в этих магазинах составляет 75 тенге за булку весом 550 грамм.

Кроме того, в рамках договоренности между акиматом и хлебозаводом ТОО «Кокше-Нан» с декабря 2019 года в фирменных точках цена на хлеб снижена с 90 до 80 тенге.