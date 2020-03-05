+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 5 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Акмолинской области пресечен канал контрабанды  огнестрельного оружия

5 Марта 2020 10:03
Поделиться:
В Акмолинской области пресечен канал контрабанды  огнестрельного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме
Канал незаконного вывоза соколов-балобанов пресечен КНБ
Преступная группа занималась вымогательством на приграничном посту Незаконный оборот оружия: 10 человек осудили в Алматы О распространяемом в документе Word вирусе предупредили пользователей Сети

«27 февраля в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств Службы специального назначения «А» КНБ РК и спецподразделения «Арлан» департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны.

Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним», - отметили в пресс-службе КНБ.

Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, КНБ РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив