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вчера 20:33
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В Акмолинской области пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«27 февраля в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств Службы специального назначения «А» КНБ РК и спецподразделения «Арлан» департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны.
Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним», - отметили в пресс-службе КНБ.
Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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