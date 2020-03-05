В Акмолинской области пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«27 февраля в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств Службы специального назначения «А» КНБ РК и спецподразделения «Арлан» департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны.

Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним», - отметили в пресс-службе КНБ.

Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.



