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В Акмолинской области пояснили ситуацию с отравлением детей

12 Ноября 2019 20:09
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В Акмолинской области пояснили ситуацию с отравлением детей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По словам заместителя акима Кокшетау Бейбута Жусупова, ситуация по факту отравления детей одной из школ стабилизировалась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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«Было зарегистрировано 80 случаев с признаками кишечного вируса, из них лишь 14 обратились в приемный покой. На данный момент большинство учеников уже посещает занятия. Нет необходимости введения карантина, школа работает в штатном режиме», - отметил заместитель акима города.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг незамедлительно проведена проверка столовой школы-лицея. Были отобраны пробы пищевых продуктов, воды, проведены замеры вредных веществ в воздухе, обследован персонал, проведены дезинфекционные мероприятия в учебном заведении.

«Пищевого отравления нет. Из 80 детей не все дети в тот день посещали столовую. Со слов родителей были проявления кишечных симптомов, но хотелось бы отметить, что сейчас идет эпидемиологический сезон вирусных инфекций. Ряд инфекций выражается в виде кишечных проявлений – это диарея, рвота, тошнота. Были обследованы пищеблок, лабораторно взяты продукты, смывы. Также проведены замеры вредных веществ в помещениях школы, в подвальных помещениях. Результаты все отрицательные, вредных веществ не обнаружено. 9, 10 ноября в школе проведена заключительная дезинфекция, организованы фильтры», - прокомментировала ситуацию руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Как информирует департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, работа пищеблока в учебном заведении временно приостановлена. Проводится ежедневный мониторинг отсутствующих на занятиях детей. В среднем, ежедневно по городу по различным причинам отсутствует до 90 учащихся. Эпидемиологами был проведен поквартирный обход и опрос отсутствовавших детей.

Известно, что в инфекционном отделении детской областной больницы находятся 3 ребенка.

«За три дня, что они находятся в стационаре динамика положительная, состояние детей удовлетворительное, они чувствуют себя нормально. Дети обследуются всесторонне, то есть по вирусологии — это все виды кишечных инфекций, а также наличие бактериальных инфекций. Остальные дети чувствовали себя нормально и в госпитализации не нуждались. Активы поданы, поликлиника наблюдает за ними», - пояснила заведующая детским инфекционным отделением рассказала о состоянии детей Виктория Пичкунова.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Акимат, Здравоохранение,
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