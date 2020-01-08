В Акмолинской области подвели итоги в сфере внутренней политики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялась ежегодная коллегия обласного управления внутренней политики с участием заместителей акимов районов и города Кокшетау, заинтересованных отделов региона и представителей общественных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Открывая работу коллегии, руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова отметила местные исполнительные органы за плодотворное сотрудничество с институтами гражданского общества.

Также руководителем ведомства обозначены стратегические задачи на предстоящий год в сферах языковой, религиозной, молодежной, информационной политики, реализации масштабных общенациональных проектов и программы «Рухани жангыру».

«Необходимо обеспечить информационное сопровождение Послания Президента с учетом конкретных результатов хода реализации», – подчеркнула Алтынай Амренова.

С докладами об итогах деятельности за 2019 год и планами на 2020 год ознакомили присутствующих руководители подразделений управления. В частности, озвучены итоги Года Молодежи, в рамках которого в области проведено более 2000 мероприятий.

Также в выступлениях докладчиков были озвучены основные пути дальнейшего развития региональной медиа-сферы, конструктивного сотрудничества с гражданским сектором и работе с различными категориями населения.









В завершение совещания был дан ряд поручений на предстоящий год, который наполнен знаковыми событиями - 175-летие Абая Кунанбайулы, 1150-летие Аль-Фараби, 750-летие Золотой Орды, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 25-летие Ассамблеи народа Казахстана и 25-летие Конституции Республики Казахстан.

Также одним из основных событий этого года в регионе станет проведение 17-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему экологии и зеленого роста в областном центре.

Мероприятие завершилось награждением ряда сотрудников и проведением семинара-тренинга по работе в социальных сетях.



