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    18:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области почтили память жертв политических репрессий

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кокшетау состоялся круглый стол «Тарихтан тағылым — өткенге тағзым», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    Его участниками стали представители местной научной и творческой интеллигенции, этнокультурных и неправительственных объединений.

    Открывая вступительным словом встречу, заместитель акима области Айна Мусралимова отметила, что рассматриваемый период нашей истории - наиболее трагичный и скорбный, приведший к уничтожению лучших сынов казахской степи, погубивший цвет нации, прервавший жизни многих сотен тысяч человек и нанесший непоправимый урон генофонду народа. Бережно храня память о жертвах сталинских репрессий и голода, находя и обнародуя новые данные о тех страшных днях, восстанавливая имена безвинно погибших, казахстанцы сегодня едины в желании - такое не должно повториться в нашей истории.

    «В прошлом году Президентом страны подписан Указ «О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». В начале этого года была создана Акмолинская комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Определенная работа по полной реабилитации жертв политических репрессий в нашем регионе начата», - отметила Айна Мусралимова.

    Своими мыслями о том непростом времени поделился советник ректора Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов.

    Главная миссия в деле восстановления исторической справедливости по отношению к жертвам политических репрессий – это воспитание молодежи на уроках мужества и примерах патриотизма соотечественников. Такой рефрен звучал в выступлениях политолога Достыка Камелова и студента Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Ердена Нурахмета, презентовавших книги о уроженцах Акмолинской области, деятелей партии «Алаш» - «Алаш арысы Біләл Малдыбайұлы» и «Хайретдин Болганбаев – свет неугасимой звезды».

    Вопрос полной реабилитации жертв политических репрессий охватывает широкий спектр задач. Особое место здесь занимают вопросы насильственного переселения этносов с родных мест. О перенесенных невзгодах депортированных народов рассказала директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева.

    Заседание круглого стола продолжилось обменом мнениями, участники поделились своими мыслями о политических репрессиях и голоде в истории страны.

    В завершение подведены итоги заседания, обсуждены и обозначены запланированные мероприятия на будущее в данном направлении, в том числе, и работа региональной комиссии о реабилитации жертв политических репрессий.


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    Общество Акмолинская область
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