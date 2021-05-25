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В Акмолинской области почтили память первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова

25 Мая 2021, 19:44
В Акмолинской области почтили память первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках празднования 30-летия Независимости в городе Акколь состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Жизненный путь легендарного генерала – это пример мужества и беззаветной преданности Родине для многих военнослужащих. Почтить память первого министра обороны независимого Казахстана пришли его родственники, друзья, сослуживцы, ветераны Вооруженных сил РК, представители республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз».

Как отметили в пресс-службе акимата района, присутствующие возложили цветы к мемориалу Сагадата Нурмагамбетова и почтили память минутой молчания.

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«В истории каждого народа есть люди, определяющие эпоху, олицетворяющие для нескольких поколений гордость всей нации. Именно таким является наш легендарный земляк Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы №1 Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов. Сегодня ему исполнилось бы 97 лет. Трудно найти в нашей армии другого такого человека, чей подвиг и воинские заслуги, значительный вклад в создание Вооруженных сил суверенного Казахстана и огромная общественная деятельность были бы так ценимы представителями нескольких поколений», - подчеркнул аким района Алпысбай Каиржанов, открывая митинг.

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Выступающие, среди которых были ветераны Вооруженных сил страны, отметили неоценимый вклад Сагадата Нурмагамбетова в становление и развитие армии независимого Казахстана, именно на период, когда он был министром обороны, пришлись важные реформы и преобразования казахстанской армии.

К слову, сегодня в районе на базе детского дома №1 открылся клуб «Жас сарбаз», 20 воспитанников которого в торжественной обстановке пополнили ряды военно-патриотического движения.


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