В Акмолинской области планируют провести научно-исследовательские работы на археологических памятниках

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область в исторической ретроспективе является одним из регионов, где проходили важные для отечественной истории события, свидетельством чего являются яркие памятники культуры. Интерес к археологии региона не ослабевает и по сей день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Культурно-познавательный туризм является перспективным направлением области. Сегодня здесь действуют 7 туристских маршрутов, а исторический сегмент представлен 1793 памятниками.

По информации управления культуры, архивов и документации, до конца года будет завершен один из имиджевых проектов этого года «Исследование мавзолея одного из основателей Казахского ханства Жанибек султана», цель которого – осуществить поиск захоронения, исследовать и датировать мавзолей естественно-научными методами. Изучение самих древних руин началось весной нынешнего года - были проведены 2 этапа изучения, в рамках которых собраны материалы об истории исследования средневекового периода, проведена научно-аналитическая работа.

По словам сотрудников Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области, в случае положительного результата при проведении научно-исследовательских работ данного памятника архитектуры, а затем и его восстановление явилось бы исторической сенсацией. В свою очередь, на территории Казахстана может появиться еще одна общенациональная святыня, которая должна войти в список сакральных объектов республиканского значения.

К слову, проект реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру» и статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» и призван открыть новые страницы в истории древнего Казахстана.