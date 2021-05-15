В Акмолинской области отметили Международный день семьи
Этот праздник отмечается ежегодно по всему миру с целью привлечения внимания общественности к основным проблемам семьи.
С приветственным словом выступила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.
«В нашем обществе семья всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями. Тепло и уют домашнего очага, уважение детей к родителям, любовь и согласие в семье – непреходящие семейные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы общества, и, в конечном счете, – закладывается основа благополучия региона и всей страны. Поздравляю вас с наступающим Днем семьи. Желаю вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия», – поздравила собравшихся Айна Мусралимова.
В ходе мероприятия были вручены памятные и ценные подарки семье учителей Кудабаевых, семье врачей Родиных, семье Калиануровых, семье железнодорожников Касеновых, семье водителей Агеевых, семье Шотбек, также за вклад в реализацию семейно-гендерной политики отметили ряд специалистов.
Сегодня в регионе оказывается всестороння поддержка многодетным семьям путем решения жилищного вопроса. Проводятся работы по строительству 23 арендных и 11 кредитных домов для очередников, участников системы жилищных строительных сбережений и социально-уязвимых слоев населения.
К слову, в Акмолинской области проживают более 15 тыс. многодетных семей, порядка 6 тыс. матерей награждены подвесками «Күміс Алқа» и «Алтын Алқа».