РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области отметили Международный день семьи

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного дня семьи в Кокшетау на площадке Дворца бракосочетания – «Неке сарайы» состоялось торжественное чествование трудовых династий, внесших вклад в развитие региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    Этот праздник отмечается ежегодно по всему миру с целью привлечения внимания общественности к основным проблемам семьи.

    С приветственным словом выступила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

    «В нашем обществе семья всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями. Тепло и уют домашнего очага, уважение детей к родителям, любовь и согласие в семье – непреходящие семейные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы общества, и, в конечном счете, – закладывается основа благополучия региона и всей страны. Поздравляю вас с наступающим Днем семьи. Желаю вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия», – поздравила собравшихся Айна Мусралимова.

    В ходе мероприятия были вручены памятные и ценные подарки семье учителей Кудабаевых, семье врачей Родиных, семье Калиануровых, семье железнодорожников Касеновых, семье водителей Агеевых, семье Шотбек, также за вклад в реализацию семейно-гендерной политики отметили ряд специалистов.

    Сегодня в регионе оказывается всестороння поддержка многодетным семьям путем решения жилищного вопроса. Проводятся работы по строительству 23 арендных и 11 кредитных домов для очередников, участников системы жилищных строительных сбережений и социально-уязвимых слоев населения.

    К слову, в Акмолинской области проживают более 15 тыс. многодетных семей, порядка 6 тыс. матерей награждены подвесками «Күміс Алқа» и «Алтын Алқа».


    Теги:
    Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!