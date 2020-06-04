В Акмолинской области отмечают День государственных символов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области празднование Дня государственных символов началось с самого утра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В этот день инициаторами поздравлений жителей страны стали субъекты бизнеса. На прилегающих к предприятию территориях сотрудники предприятий «Евразия групп Казахстан», «Агример Астық», «Гормолзавод» и «Ақсай нан» исполнили Гимн страны.

«Сегодня государственные символы наглядно показывают нашу стабильность и независимость. Государством, несмотря на вынужденные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, предпринимаются меры для социальной поддержки казахстанцев. Давайте трудиться и любить нашу родину», - подчеркнула и.о. директора филиала «Евразия групп Казахстан» Елена Звольская-Фоминова.

Далее праздник в Кокшетау продолжился акцией «Менің туым – менің Отаным» размещением государственных флагов на жилых комплексах, в которой активное участие приняли жители домов на проспекте Н.Назарбаева, тем самым продемонстрировав сплоченность и сопричастность к празднованию.

Жители дома на улице, носящей имя прославленного Бауыржана Момышұлы, вывесили флаги Казахстана на балконах своих квартир.

Настроение праздника передала патриотическая акция «Ел рәміздері – еркіндік нышаны», прошедшей на самой высокой точке города - сопке «Бұқпа», где 14 волонтеров на расстоянии двух метров друг от друга растянули огромный флаг, покрывшей всю поверхность видимой части для жителей областного центра возвышенности.

«Наши государственные символы на различных международных мероприятиях вызывают у казахстанцев гордость за свою страну. Например, когда мы, спортсмены, побеждаем на соревнованиях, и в честь наших побед поднимается наш флаг, исполняется гимн, переживаем непередаваемые чувства», - поделилась участница акции, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Карина Ибрагимова.

К слову, многие учреждения области сегодня вывесили государственные флаги на балконах и окнах административных зданий.