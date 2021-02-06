В Акмолинской области ограничено движение на участках шести дорог

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области с 19.45 часов 5 февраля в связи с ухудшением погодных условий (гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках шести трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. «Екатеринбург-Алматы» км 917-995, уч. п.Жаксы-г.Атбасар.

2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган.

3. «Жезказган-Петропавловск» км 552-540 уч. п.Сурган-п.Бузулук.

4. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-82 уч. п.Жаксы-п.Бузулук с 20.30 часов.

5. «Екатеринбург-Алматы» км 995-1114, уч. г.Атбасар-ст.Жалтыр.

6. «Кокшетау-Атбасар» км 48-184, уч. г.Атбасар-с.Зеренда.