В Акмолинской области обсудили вопросы ономастики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел областной семинар «Ономастика: зерттеу және тәжірибе», организованный управлением внутренней политики Акмолинской области, с участием руководителей отделов культуры и развития языков и специалистов, ответственных за эту сферу в городах и районах, передает МИА «Казинформ».

На мероприятии обсужден ряд вопросов, касающихся основных принципов работы в сфере ономастики, разъяснения алгоритма процедур, необходимых при присвоении наименования населенным пунктам и их переименовании, а также обсуждены пути решения возможных проблем.

Работу семинара открыл профессор факультета археологии и этнологии ЕНУ им.Л.Гумилева Жамбыл Артыкбаев - этнограф, один из первых обосновавших правоспособность народных легенд и преданий при составлении исторических картин.

Особый интерес у участников семинара вызвало разъяснение докладчиком истории и этимологии происхождения топонимов региона.

С результатами исследования и изучения картографических источников познакомила слушателей научный сотрудник Национального музея РК Ирина Бекзатқызы.

Выступления других спикеров – кандидата исторических наук КГУ им. Ш.Уалиханова Акботы Бексеитовой, старшего преподавателя данного вуза Галымтая Тулепбергенова, главного редактора газеты «Арқа ажары» Кайырбая Торегожи – были посвящены проблемам необходимости научного подхода в области ономастики.





Все прозвучавшие доклады вызвали интерес у слушателей, множество вопросов, обсуждение которых часто переходило в плоскость дискуссии.

В тот же день Жамбыл Артыкбаев в областной библиотеке презентовал свою книгу «Абылай хан», посвященную легендарной личности правителя Великой степи.

Автор поделился с аудиторией и своими творческими планами: «Хочу снять десятисерийный фильм о последнем казахском хане Кенесары. И дело не только в воздаянии почестей гениальной личности последнего правителя Великой степи. Акцент хочу сделать не столько на нем, сколько на воссоздании геополитической ситуации того времени».

В заключении мероприятия Артыкбаев подарил библиотеке свои книги.



