В Акмолинской области обсудили правовые аспекты творчества Абая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау прошла научно-практическая конференция «Абай - би, Абай - заңгер», посвященная 175-летию Абая, инициированная Акмолинским областным судом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Основная тематика выступлений докладчиков была посвящена принципам работы судебных органов в сфере разрешения конфликтов и арбитража сквозь призму творчества Абая, передает управление внутренней политики.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подробно остановился на проводимой в регионе работе по популяризации творчества великого мыслителя, философа, его значимости для молодого поколения.

«В Кокшетау будет установлен памятник Абаю, его именем будет называться одна из школ в городе. Все это станет значительным вкладом акмолинцев в празднование 175-летия поэта», - отметил Ермек Маржикпаев.

Специальным гостем конференции стал Нурлан Калка, зачитавший приветственное слово председателя Верховного суда РК участникам мероприятия.

В рамках конференции, состоявшей из двух сессий, было озвучено 12 научных докладов известных историков, юристов, филологов, исследователей и писателей.

В своем выступлении заместитель председателя РОО «Организации ветеранов» Омирзак Озганбаев отметил историко-духовную связь двух значимых для казахского народа личностей - Абая и Науана Хазрета.

Профессор Государственного университета имени Шакарима г. Семей Назигуль Газизова затронула тему параллели прав человека в творчестве Абая и в современности.

Также на конференции были обсуждены философские взгляды Абая о правах женщины и другие юридические концепты.

В рамках мероприятия была организована специальная выставка, привезенная из родины Абая – Семея, посвященная творческому наследию поэта Великой степи.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.