КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области обстановка остается стабильной. Работает под председательством акима Акмолинской области. оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан, передает МИА «Казинформ».

Акиматом области реализуются все меры по исполнению поручений, данных Президентом страны на заседании Совета безопасности.

Общественный транспорт, все коммунальные службы, объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Также не допускается в деятельности торговых объектов спекуляции при установлении цен на продукты питания и др. Ситуация с наличностью в банкоматах отрегулирована, ажиотажа нет. Проблем с продуктами питания нет.

По периметру городов Кокшетау выставлено 7 постов, Степногорск - 3 поста.

По инициативе общественников созданы отряды народных дружинников из числа спортсменов, ветеранов вооруженных сил, представителей общественных организаций. Своей целью они ставят помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. Волонтерской сетью создан Coll-центр по оказанию психологической и иной помощи населению .

Организована разъяснительная работа среди населения и юридических лиц, вне зависимости от формы собственности, о противоправности несанкционированных митингов и шествий, о соблюдении комендантского часа, режима ЧП.







