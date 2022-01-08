В Акмолинской области обстановка остается стабильной
Акиматом области реализуются все меры по исполнению поручений, данных Президентом страны на заседании Совета безопасности.
Общественный транспорт, все коммунальные службы, объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Также не допускается в деятельности торговых объектов спекуляции при установлении цен на продукты питания и др. Ситуация с наличностью в банкоматах отрегулирована, ажиотажа нет. Проблем с продуктами питания нет.
По периметру городов Кокшетау выставлено 7 постов, Степногорск - 3 поста.
По инициативе общественников созданы отряды народных дружинников из числа спортсменов, ветеранов вооруженных сил, представителей общественных организаций. Своей целью они ставят помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. Волонтерской сетью создан Coll-центр по оказанию психологической и иной помощи населению .
Организована разъяснительная работа среди населения и юридических лиц, вне зависимости от формы собственности, о противоправности несанкционированных митингов и шествий, о соблюдении комендантского часа, режима ЧП.