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    15:48, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Акмолинской области обстановка остается стабильной

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области обстановка остается стабильной. Работает под председательством акима Акмолинской области. оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан, передает МИА «Казинформ».

    Акиматом области реализуются все меры по исполнению поручений, данных Президентом страны на заседании Совета безопасности.

    Общественный транспорт, все коммунальные службы, объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Также не допускается в деятельности торговых объектов спекуляции при установлении цен на продукты питания и др. Ситуация с наличностью в банкоматах отрегулирована, ажиотажа нет. Проблем с продуктами питания нет.

    По периметру городов Кокшетау выставлено 7 постов, Степногорск - 3 поста.

    По инициативе общественников созданы отряды народных дружинников из числа спортсменов, ветеранов вооруженных сил, представителей общественных организаций. Своей целью они ставят помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка. Волонтерской сетью создан Coll-центр по оказанию психологической и иной помощи населению .

    Организована разъяснительная работа среди населения и юридических лиц, вне зависимости от формы собственности, о противоправности несанкционированных митингов и шествий, о соблюдении комендантского часа, режима ЧП.




    Теги:
    Общество ЧП-2022 Акмолинская область
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