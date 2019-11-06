В Акмолинской области образование - в фокусе особого внимания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в сфере образования планомерно ведется работа по всем направлениям, передает МИА «Казинформ».

Первой ступенью формирования качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни является дошкольное образование.





Только с начала текущего года в области было открыто 18 дошкольных организаций, что позволило создать около 1,5 тысяч мест. Для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении в этом году создано 1 475 новых мест в дошкольных организациях образования, что позволило достичь охват детей в возрасте от 3-х до 6 лет до 100%.

В текущем году введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Кокшетау, продолжается строительство детского сада на 140 мест в с.Тонкерис Шортандинского района.

Современные реалии жизни бросают новые вызовы развитию сферы образования, и сегодня школа динамично меняет свой облик. В области с 2015 года за счет средств республиканского и местного бюджетов построено и введено в эксплуатацию 13 школ на 4 540 мест и 3 дополнительных учебных корпусов к школам на 1 184 мест.





Кроме того, в области с 2015 года за счет средств республиканского и местного бюджетов проведен капитальный ремонт 92 объектов образования.

В настоящее время в сфере образования области реализуется 30 проектов государственно-частного партнерства. Из них, в системе дошкольного образования 13 проектов, среднего образования - 17.

Решаются проблемы перегруженности общеобразовательных школ. К началу учебного года введена в эксплуатацию школа на 800 мест в г.Щучинск Бурабайского района, ведется строительство 3 школ в пристоличных селах Коянды, Косшы и Кажымукан и 3 дополнительных учебных корпусов к школам Кокшетау.





Наряду с развитием инфраструктуры образования проводится работа по цифровизации обучающего процесса. С 2016 года приобретено 1715 комплектов нового мультимедийного оборудования. Во всех школах функционируют бесплатные IT - классы для детей.

В эпоху развивающейся быстрыми темпами урбанизации становится все труднее заинтересовать молодое поколение в реализации своего потенциала именно на селе. Благодаря государственной поддержке в области уже стало хорошей традицией, когда молодые педагоги с полученным багажом знаний направляются в школы. Так, в этом году в школы региона прибыло 485 молодых специалистов, из них в сельскую местность 321 педагог.





За годы реализации проекта «С дипломом в село» с 2009 года в сфере образования более трех тысяч специалистов получили подъемные пособия и свыше 1 500 специалистов получили кредиты на приобретение или строительство жилья.





К слову, сами педагоги являются активными участниками республиканских конкурсов. За период проведения ежегодного Республиканского конкурса «Лучший педагог», с 2012 года, 13 учителей нашей области стали обладателями звания «Лучший педагог». В республиканском конкурсе «Лучший ресурсный центр» казахская средняя школа № 3 Шортандинского района заняла первое место среди участников из 10 областей.