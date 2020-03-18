В Акмолинской области нет дефицита товаров

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе обеспечено бесперебойное снабжение граждан социально-значимыми продовольственными товарами. Об этом сообщили в областном управлении внутренней политики, передает МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, подавляющая часть продовольствия выпускается в регионе.

«Хочу обратить внимание, что много продуктов питания производится именно в нашей Акмолинской области – мясо курицы, яйцо куриное, говядина, колбасные изделия, молочная продукция и прочее. Производители продуктов питания из других регионов заинтересованы в реализации своей продукции, они будут заполнять рынок и этому ничто не помешает», - отметил Ербол Оспанов

К слову, товары непродовольственной группы (к примеру, средства личной гигиены, бытовая химия, техника) привозятся в регион извне, но и их будут поставлять, не нарушая контрактов, заключенных с компаниями-производителями. Иными словами, нет основания беспокоиться о том, что товар не будет поступать из-за закрытия границы.

Как пояснил руководитель ведомства, на сегодня ситуация стабильная и запасов достаточно. В магазинах дефицита товаров нет. Граждане сами создают ажиотаж. Запасы делать необходимо, но не в таких крупных объемах.

По информации председателя правления АО «НК Социально-предпринимательская корпорация «Есиль» Ербола Жаксылыкова в стабилизационном фонде, призванном сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания, на сегодняшний день имеется 14 тонн риса, порядка 2 тысяч тонн пшеничной муки, 16 тонн гречневой крупы, 5 тонн сливочного масла, 3 тонны растительного и подсолнечного масла.

Запасы имеются также и на предприятиях-производителях. Это 11 000 тонн картофеля, 400 тонн моркови, 21 000 тонн пшеничной муки и др.