В Акмолинской области нет дефицита товаров
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе обеспечено бесперебойное снабжение граждан социально-значимыми продовольственными товарами. Об этом сообщили в областном управлении внутренней политики, передает МИА «Казинформ».
По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, подавляющая часть продовольствия выпускается в регионе.
«Хочу обратить внимание, что много продуктов питания производится именно в нашей Акмолинской области – мясо курицы, яйцо куриное, говядина, колбасные изделия, молочная продукция и прочее. Производители продуктов питания из других регионов заинтересованы в реализации своей продукции, они будут заполнять рынок и этому ничто не помешает», - отметил Ербол Оспанов
К слову, товары непродовольственной группы (к примеру, средства личной гигиены, бытовая химия, техника) привозятся в регион извне, но и их будут поставлять, не нарушая контрактов, заключенных с компаниями-производителями. Иными словами, нет основания беспокоиться о том, что товар не будет поступать из-за закрытия границы.
Как пояснил руководитель ведомства, на сегодня ситуация стабильная и запасов достаточно. В магазинах дефицита товаров нет. Граждане сами создают ажиотаж. Запасы делать необходимо, но не в таких крупных объемах.
По информации председателя правления АО «НК Социально-предпринимательская корпорация «Есиль» Ербола Жаксылыкова в стабилизационном фонде, призванном сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания, на сегодняшний день имеется 14 тонн риса, порядка 2 тысяч тонн пшеничной муки, 16 тонн гречневой крупы, 5 тонн сливочного масла, 3 тонны растительного и подсолнечного масла.
Запасы имеются также и на предприятиях-производителях. Это 11 000 тонн картофеля, 400 тонн моркови, 21 000 тонн пшеничной муки и др.
- Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36
- Жителям Алматы и гостям предложили покинуть город в течение 72 часов
- Cотрудники Канцелярии Елбасы перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом
- Карантин в Алматы: комендантский час не рассматривается
- Перемещение по Алматы жителей и транспорта остается без ограничений – акимат
- В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 15 человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана