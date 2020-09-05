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В Акмолинской области назначен прокурор Атбасарского района

5 Сентября 2020 09:44
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В Акмолинской области назначен прокурор Атбасарского района

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года прокурором Атбасарского района Акмолинской области назначен Батырбек Слямов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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Батырбек Еркимбекович Слямов родился в 1985 году. Окончил Казахский государственный юридический университет.

Службу в органах прокуратуры начал в 2006 году.

В разное время занимал должности начальника отдела прокуратуры района Есиль, заместителя прокурора района Алматы г. Нур-Султана.

До настоящего времени занимал должность прокурора управления департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Классный чин – советник юстиции.


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#Акмолинская область   #Генпрокуратура   #Назначения  
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