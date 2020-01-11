+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Акмолинской области назначен новый глава департамента Комитета техрегулирования и контроля

11 Января 2020 01:23
Поделиться:
В Акмолинской области назначен новый глава департамента Комитета техрегулирования и контроля

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководителем департамента Комитета технического регулирования и контроля Министерства торговли и интеграции РК в Акмолинской области назначен Рустем Айменов. Об этом сообщил заместитель акима области Марат Игалиев в Facebook, передаёт МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новый тренер у североказахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК»
Оперативный блок ДП Костанайской области возглавил Толгат Утетлеуов Назначен новый командующий войсками регионального командования «Астана» Назначен новый руководитель Национального центра космических исследований и технологий

Рустем Ханатович Айменов родился 27 марта 1985 года в городе Алматы.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация».

В 2012 году закончил Cardiff Metropolitan University, магистр бизнес-администрирования, МВА.

С 2008 году работал на руководящих должностях в РГП «Казахстанский институт метрологии»; ТОО «Национальный центр аккредитации»; гендиректором в ТОО «Казахстанская передвижная поверочная служба»; в АО «Энергоинформ» при НАО «Международный центр» зелёных» технологий и инвестиционных проектов».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив