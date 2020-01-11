В Акмолинской области назначен новый глава департамента Комитета техрегулирования и контроля

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководителем департамента Комитета технического регулирования и контроля Министерства торговли и интеграции РК в Акмолинской области назначен Рустем Айменов. Об этом сообщил заместитель акима области Марат Игалиев в Facebook, передаёт МИА «Казинформ».

Рустем Ханатович Айменов родился 27 марта 1985 года в городе Алматы.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация».

В 2012 году закончил Cardiff Metropolitan University, магистр бизнес-администрирования, МВА.

С 2008 году работал на руководящих должностях в РГП «Казахстанский институт метрологии»; ТОО «Национальный центр аккредитации»; гендиректором в ТОО «Казахстанская передвижная поверочная служба»; в АО «Энергоинформ» при НАО «Международный центр» зелёных» технологий и инвестиционных проектов».