В Акмолинской области назначен новый глава департамента Комитета техрегулирования и контроля
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководителем департамента Комитета технического регулирования и контроля Министерства торговли и интеграции РК в Акмолинской области назначен Рустем Айменов. Об этом сообщил заместитель акима области Марат Игалиев в Facebook, передаёт МИА «Казинформ».
Рустем Ханатович Айменов родился 27 марта 1985 года в городе Алматы.
В 2008 году окончил Евразийский национальный университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация».
В 2012 году закончил Cardiff Metropolitan University, магистр бизнес-администрирования, МВА.
С 2008 году работал на руководящих должностях в РГП «Казахстанский институт метрологии»; ТОО «Национальный центр аккредитации»; гендиректором в ТОО «Казахстанская передвижная поверочная служба»; в АО «Энергоинформ» при НАО «Международный центр» зелёных» технологий и инвестиционных проектов».
- Новый тренер у североказахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК»
- В Акмолинской области разъяснили новые подходы к получению социальных выплат
- В Кокшетау мажилисмены обсудили вопросы автоматизации государственных услуг
- Достижения Акмолинской области в 2019 году
- Бороться с коррупцией через семинары начали в акиматах Акмолинской области
- Ушел из дома и устроился на работу: пропавший подросток был найден в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана