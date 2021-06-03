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    16:49, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области намечены новые проекты в рамках «Ауыл – ел бесігі»

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области реализуется ряд программ. Одной из таких реально повышающей качество жизни населения, особенно сельчан, стала программа «Ауыл - ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    В этом году ряд проектов, уже вошедших в «Ауыл - ел бесігі», начал активную реализацию. Это - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Целиноградском районе, строительство центра досуга молодежи в Атбасарском районе, реконструкция стадиона в Сандыктауском районе, средний ремонт внутрипоселковых дорог в Коргалжынском, Егиндыкольском и в Жаксынском районах. В текущем году будут сданы 14 проектов, в том числе ремонт средней школы и капитальный ремонт Дома культуры, запланированный на 3 месяца.

    «В культурном очаге полностью будет сделан капитальный ремонт. То есть, начиная с благоустройства, внутри и снаружи объекта будет полностью обновлено»,- проинформировала исполняющая обязанности директора Дома культуры Жамал Акжанбаева

    Ранее в районе по этой программе был решен вопрос водоснабжения, позволивший подключить еще 25 населенных пунктов. И теперь доступ к воде имеет 95% жаксынцев.

    К слову, в 2020 году в регионе реализовано более 400 проектов по программе «Дорожная карта занятости» и «Ауыл - ел бесігі». Десятки других проектов создали условия для комфортного проживания и улучшения качества жизни для жителей населённых пунктов.

    Теги:
    Акмолинская область
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