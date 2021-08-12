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В Акмолинской области наградили активную молодежь

12 Августа 2021 18:05
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В Акмолинской области наградили активную молодежь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости страны и Международного дня молодежи в Целиноградском районе состоялось чествование представителей молодежи, активно участвующих в общественной и культурной жизни и вносящих вклад в развитие региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Участников мероприятия поздравила с праздником заместитель акима Целиноградского района Алма Айткужинова.

«Будущее нашей страны в руках образованной и талантливой молодежи. Сегодня молодежь, вооруженная передовыми идеями как движущая сила общества, продолжает путь предыдущих поколений, вносит вклад в развитие и процветание страны. Уверена, что Вы благодаря упорству и труду покорите новые вершины и достигнете больших успехов во благо процветания нашей Родины», - отметила в своей приветственной речи заместитель акима района.

В ходе мероприятия Алма Айткужинова вручила благодарственные письма акима района активной молодежи, в числе которой волонтеры и представители различных сфер деятельности.

Среди награждаемых участковый инспектор сельского округа Акмол Целиноградского района Акылбек Тасбулатов. Как отмечают сами сельчане, молодой человек представляет наглядный пример мужества и храбрости и с честью носит офицерское звание. Он, кроме обеспечения охраны общественного порядка, принимает участие в социальной жизни села, в работе мобильной мониторинговой группы района.

Еще один из заметных представителей молодежи района специалист Целиноградской детско-юношеской спортивной школы Бексултан Матмуратов. Юноша в период карантина оказывал помощь социально уязвимым слоям населения по доставке продовольственных товаров, а также лекарственных препаратов для пенсионеров.

К слову, в районе проживает около 17 000 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.


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#Акмолинская область   #Общество   #Молодежь  
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