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В Акмолинской области начата выдача соцпакетов

28 Февраля 2020 18:15
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В Акмолинской области начата выдача соцпакетов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 тысяч акмолинских детей до 6 лет получат поддержку в виде гарантированного соцпакета от государства. Выдача гигиенических средств родителям малышей уже начата в 6 регионах: Буландынском, Сандыктауском, Атбасарском районах, в областном центре и в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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В целом, в Акмолинском регионе соцпакеты будут вручены родителям 2650 детей из малообеспеченных семей. Продуктовые наборы для малышей от года до 3 лет будут получать 1334 маленьких акмолинца, еще 1316 – наборы для детей от 3 до 6 лет. Уже заключены договоры с поставщиками продуктов питания (ИП «Дарбаев») и гигиенических средств (ТОО «Коктем»). Поставки ожидаются до середины марта, причем семьи, которым положены продуктовые пакеты, получат их сразу за истекший период.

Мать четверых детей Гульмира Серикпаева из Кокшетау выразила благодарность государству за поддержку многодетных семей.

«Спасибо за такую помощь. Это весомая, ощутимая поддержка думаю для всех многих семей. Крупы, каши, все самое полезное и необходимое для растущего организма», - отметила Гульмира Серикпаева.

К слову, гарантированный социальный пакет получают с 1 января и дети школьного возраста из нуждающихся семей. Для школьников предусмотрено бесплатное горячее питание, обеспечение учебными принадлежностями и формой, оплата медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Социальная поддержка,
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