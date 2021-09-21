В Акмолинской области начались учения «Жер-2021»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акмолинской области начались международные командно-штабные учения «Жер-2021». В них принимают участие территориальные подразделения с местными исполнительными органами, областными и районными службами гражданской защиты, областные, городские и районные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственные организации департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Тактические учения, направленные на повышение уровня готовности и способности территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуаций, возникшей в результате разрушительного землетрясения, проводятся впервые в полевых условиях.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям подобные учения ежегодно проходят во всех областях республики. В целях отработки учебных вводных во всех городах и районах области приведено в повышенную готовность 139 формирований, в состав которых входят 20 служб гражданской защиты оперативные штабы.

Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут два дня подряд в режиме реального времени с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных норм.

На тренировку привлечены органы управления государственной системы гражданской защиты, областные, городские и районные отряды экстренного реагирования, формирования аварийно-спасательных служб, воинская часть 5510 НГ РК и все объекты жизнеобеспечения населения.