В Акмолинской области началась вакцинация всех желающих

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акмолинской области стартовала вакцинация для всех желающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В Кокшетау передвижные прививочные пункты открылись в ТРЦ «РИО» и в департаменте государственных доходов.

Мобильная прививочная бригада 1 городской поликлиники, состоящая из врача-терапевта и прививочной медсестры, расположилась в кабинетах, где установлены кушетки, удобные диваны и оснащены необходимым холодильным оборудованием. Данный пункт для населения будет работать на тестовой основе постоянно.

Перед вакцинацией каждый пациент проходит осмотр на наличие противопоказаний.

По словам главного санитарного врача Айнагуль Мусиной, массовая вакцинация будет проводиться, в первую очередь, в торговых центрах, на рынках, в организованных коллективах, на промышленных предприятиях областного центра.

«У нас есть положительный опыт массовой вакцинации против гриппа, когда мы за 10 дней прививаем порядка 80 тысяч населения в эпидсезон. На сегодня в области есть все ресурсы для этого. Также согласно нормативу в день один передвижной прививочный пункт сможет принять до 40 человек, в поликлиниках – до 60 человек», - пояснила Айнагуль Мусина.

О своих ощущениях после прививки рассказал предприниматель Игорь Смелянский.

«Чувствую себя прекрасно. Решил получить прививку, даже не задумываясь. Сегодня на работе объявили, что будем получать и я сразу согласился. Ведь это в первую очередь наша безопасность, наше здоровье, здоровье моей семьи. Советую всем! Из-за плотного графика работы у меня часто не хватает времени. Открытие таких пунктов очень удобно для населения», - подчеркнул он.

К слову, с 1 февраля по Акмолинской области привито более 6,2 тысяч человек. В первую очередь были привиты учителя, полицейские, педагоги и медики. После 10 апреля в области ждут еще партию из 24 тысяч доз. Неблагоприятных реакций в регионе не зарегистрировано.

Напомним, по состоянию на 2 апреля Акмолинская область находится в «желтой» зоне. Отмечается рост заболеваемости за счет пристоличных регионов, таких как Аршалынский, Аккольский, Шортандинский, Целиноградские районы.