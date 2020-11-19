В Акмолинской области начал работу IX Гражданский форум

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау состоялось открытие IX регионального Гражданского форума под названием «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития #Birgemiz», передает МИА Казинформ».

Представители неправительственных организаций региона встретились для выработки совместных подходов и рекомендаций по совершенствованию механизмов взаимодействия и сотрудничества государственных органов и НПО, дальнейшего развития общественного диалога, направленного на эффективное вовлечение гражданского сектора в процессы социальной модернизации общества, передает управление внутренней политики.

В мероприятии приняли участие аким области Ермек Маржикпаев, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет, представители институтов гражданского общества и средств массовой информации.

В своей приветственной речи руководитель региона Ермек Маржикпаев отметил, что развитие гражданского сектора является одним из приоритетных направлений модернизации казахстанского общества.

«В Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание диалогу государства и общества. В документе нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни казахстанского общества, которые волнуют граждан. Это и курс на строительство «Слышащего государства», роль Национального совета общественного доверия, реформы в политической сфере, местного самоуправления, маслихатов, а также реформы по внедрению института объединений собственников имущества. Особую роль в этом процессе должны сыграть общественные организации. Именно вы являетесь сегодня проводниками идей и мостом между государством и обществом. В этой связи, Гражданский форум является значимой диалоговой площадкой по выстраиванию партнерских взаимоотношений государства и гражданского сектора», - подчеркнул аким области.

В рамках форума также выступили несколько представителей общественных организаций.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения.

Премией акима Акмолинской области «Қамқор - 2020» за эффективную работу в развитии гражданского сектора региона по различным номинациям награждены ОО «Ел бірлігі», ОО «Батыр», ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Акмолинской области, ОО «Женский луч», ОО «SARA, ОО «Волонтерское LIDER.KZ» и другие.

За плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью «Халық алғысы» награждены региональный представитель Центра поддержки усыновления ОФ «Ана Үйі» Куралай Джумабекова, руководитель Ассоциации деловых женщин Акмолинской области Дамеля Койшина, координатор фонда «Вера в добро» Татьяна Спиглазова.

Завтра форум продолжится на диалоговых площадках в онлайн режиме посредством «ZOOM», где представители неправительственных организаций области поделятся своим опытом работы.

К слову, на сегодня третий сектор Акмолинской области насчитывает 718 неправительственных организаций. За последние пять лет в области отмечается положительная динамика финансирования государственного социального заказа, больше чем в два раза. В настоящее время НПО реализуются 134 социальных проекта, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности, а также категории населения.



