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В Акмолинской области мероприятия ко Дню государственных символов прошли в онлайн-режиме

4 Июня 2020 16:15
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В Акмолинской области мероприятия ко Дню государственных символов прошли в онлайн-режиме

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - От масштабных мероприятий ко Дню государственных символов страны в регионе, как и по всей стране, в этом году пришлось отказаться. Однако жители области в условиях требуемых ограничений все равно стараются создать праздничное настроение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Популярным форматом проведения мероприятий в ситуации необходимости соблюдения социальной дистанции стало проведение челленджей. Этот праздник не стал исключением. Коллектив областного музея Малика Габдуллина, расширив горизонты участия в празднования Дня государственных символов, принял челлендж от своих коллег из Атырауской области, родины автора государственного гимна Ж. Нажимеденова, исполнением Гимна всем коллективом и передав эстафету музеям области.

Для своих преданных зрителей областной казахский музыкально-драматический театр им. Ш. Хусаинова совместно с телевидением «Кокше» провел челлендж, посвященный главным символам страны.

В учреждениях культуры региона организованы онлайн-обзоры «Мемлекеттік рәміздер», книжные выставки и беседы в онлайн-режиме «Ел рәміздері – ел рухы». Вечные ценности Великой степи», демонстрирующие историю зарождения символов страны.

«Проводимые учреждениями культуры мероприятия не только углубляют знание истории и значения государственных символов, они расширяют исторические познания о стране, формируют гражданскую зрелость, особенно у молодого поколения», - отметил директор музея литературы и искусства Нурбек Нуралин.

К слову, в области было проведено более тысячи разноформатных мероприятий, посвященных знаменательному празднику.


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Ключевые слова: Акмолинская область,
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