В Акмолинской области госпитализировали прибывшую из Китая семью из пяти человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые случаи госпитализации с ОРВИ зафиксированы в Казахстане. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было госпитализировано четыре человека, из них в Алматы двое уже отпущены после оказания амбулаторной помощи. Во второй половине дня поступила дополнительная информация о госпитализации одного человека в Алматы, в Акмолинской области госпитализирована семья в связи с тем, что они тоже побывали в Китае. У всех у них признаки ОРВИ», - рассказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Казмедиацентре.

По его словам, у двоих детей из этой семьи отмечается высокая температура.

«У взрослых особых признаков нет, но поскольку все они были в контакте, их госпитализировали. Госпитализировано пять человек»,- констатировал врач.

«Мы установили на сегодня всех наших иностранных граждан, которые приехали к нам из Китая после 6 января. Мы с ними на связи, благодаря медработникам»,- добавил Бекшин.

Напомним, Министерство иностранных дел РК направило ноту китайским коллегам об эвакуации казахстанских граждан.

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о четырех госпитализированных пациентах, прибывших из Китая.



