В Акмолинской области эпидситуация по коронавирусу стабилизируется

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидситуация в регионе постепенно стабилизируется. На сегодня на стационарном лечении 814 больных, по сравнению с прошлой неделей зафиксировано уменьшение на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации управления здравоохранения, на 14% уменьшилось число больных, находящихся в реанимации. Из общего количества заразившихся, 12035 случаев коронавирусной инфекции выявлено при самообращении.

«Стационарную медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 23 медицинских организаций. Организовано дистанционное консультирование больных с различной патологией с целью наименьшего риска заражения коронавирусной инфекции. Всего дистанционных консультаций – 13 051. Для диспансерных групп больных создано 150 мобильных бригад», - отметил руководитель управления здравоохранения Нариман Сыздыков.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. На сегодня первым компонентом привито 64,4% и вторым - 53,8%.

В области кроме вакцин «Спутник V», «QazVak», «HayatVax», «СoronaVak» и «Verо Cell» можно привиться и «QazVak», 24000 доз которой поступило в регион. На вакцину подготовлена разнарядка, теперь она развозится по медицинским организациям области.

К слову, в регионе действует 133 прививочных пункта, 135 мобильных бригад. В вакцинации задействовано 564 медработника. Кроме того, в кампании по вакцинации участвует 11 передвижных медицинских комплексов.