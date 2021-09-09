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    18:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области эпидситуация по коронавирусу стабилизируется

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидситуация в регионе постепенно стабилизируется. На сегодня на стационарном лечении 814 больных, по сравнению с прошлой неделей зафиксировано уменьшение на 20%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    По информации управления здравоохранения, на 14% уменьшилось число больных, находящихся в реанимации. Из общего количества заразившихся, 12035 случаев коронавирусной инфекции выявлено при самообращении.

    «Стационарную медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 23 медицинских организаций. Организовано дистанционное консультирование больных с различной патологией с целью наименьшего риска заражения коронавирусной инфекции. Всего дистанционных консультаций – 13 051. Для диспансерных групп больных создано 150 мобильных бригад», - отметил руководитель управления здравоохранения Нариман Сыздыков.

    В регионе продолжается кампания по вакцинации. На сегодня первым компонентом привито 64,4% и вторым - 53,8%.

    В области кроме вакцин «Спутник V», «QazVak», «HayatVax», «СoronaVak» и «Verо Cell» можно привиться и «QazVak», 24000 доз которой поступило в регион. На вакцину подготовлена разнарядка, теперь она развозится по медицинским организациям области.

    К слову, в регионе действует 133 прививочных пункта, 135 мобильных бригад. В вакцинации задействовано 564 медработника. Кроме того, в кампании по вакцинации участвует 11 передвижных медицинских комплексов.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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