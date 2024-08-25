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    00:41, 25 Август 2024 | GMT +6

    В Акмолинской области директор детсада погашала свои штрафы за счет подчиненных

    детсад
    Фото: акимат Астаны

    Прокуратурой Акмолинской области проверены детские сады. В целом по результатам прокурорских проверок в детских садах выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В другом случае, директор детсада осуществляла сбор средств с подчиненных для оплаты собственных штрафов, директор уволен.

    В 3 детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки.

    В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

    Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.

    Виновные лица привлечены к ответственности.

    Теги:
    Детсады Генпрокуратура Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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