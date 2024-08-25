В Акмолинской области директор детсада погашала свои штрафы за счет подчиненных

Прокуратурой Акмолинской области проверены детские сады. В целом по результатам прокурорских проверок в детских садах выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В другом случае, директор детсада осуществляла сбор средств с подчиненных для оплаты собственных штрафов, директор уволен.

В 3 детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки.

В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.

Виновные лица привлечены к ответственности.