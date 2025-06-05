В Акмолинской области День эколога отметили серией масштабных акций

В фокусе внимания – не просто празднование, а реальная практическая работа, направленная на формирование экологического сознания у подрастающего поколения.

Десятки инициатив, ставших настоящим экологическим десантом, развернулись по всему региону. Главной целью стало вовлечение школьников и молодежи в природоохранную деятельность, привитие им ответственного отношения к окружающей среде. Активисты не только очищали территории от мусора и высаживали новые деревья, но и, что не менее важно, личным примером показывали, что забота о природе – это дело каждого.

Особую активность проявил Жаркаинский район, превратившийся в одну из ключевых площадок экологических мероприятий. Здесь празднование Дня эколога растянулось на несколько дней, затронув как районный центр Державинск, так и множество сел.

Кульминацией стало открытие экологической кампании на живописном берегу реки Ишим. На мероприятие собрались школьники, местные жители и представители акимата, демонстрируя единство в общем деле. Программа включала в себя музыкальные выступления, слова благодарности в адрес активистов и, самое главное, масштабные субботники, в которых активно участвовали молодежь и сотрудники различных организаций.

Фото: акимат Жаркаинского района

- В школах и домах культуры прошли конкурсы видеороликов, викторины и выставки рисунков. Детей и подростков привлекли к уличным акциям, а в рамках проекта «Земля - наш дом» юные художники украсили специальные стенды граффити на экологические темы. Отдельного внимания заслуживают «Чистые игры» - командный эко-квест, где участники собирали мусор, искали «артефакты» и соревновались за звание самого активного населённого пункта, - рассказали в районном акимате.

В Жаксынском районе главный упор сделали на интеллектуальные форматы. На центральной площади села Жаксы прошел квест «В поисках потерянной биосферы». Участники - школьники и волонтеры - проходили тематические станции, где обсуждали переработку отходов, охрану животных, устойчивое потребление. Мероприятие организовали сотрудники отдела внутренней политики и Молодёжного ресурсного центра. По словам организаторов, такой формат дал больше, чем обычная лекция: подростки не просто слушали, а сами искали решения, обсуждали и предлагали.

В Сандыктауском районе прошли массовые субботники. Очищали дворы, улицы, общественные пространства.

В Аккольском прошли и традиционные субботники, и экологические часы под открытым небом, и творческие мастер-классы. Особое внимание уделили детям из детских домов - их рисунки на экологическую тему были представлены на выставке. Параллельно прошел онлайн-челлендж: жители делились своими «зелеными делами» в соцсетях. Самые активные получили подарки от организаторов.

К слову, экоакции, приуроченные ко Дню эколога, стали логичным продолжением масштабной работы, которую регион ведет в рамках инициативы «Таза Қазақстан». От точечных уборок до комплексного озеленения - регион последовательно укрепляет свою экологическую повестку не словами, а делами.

Напомним, День эколога – в Казахстане отмечается 5 июня. Официально он был учрежден Законом Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» в 2011 году.