В Акмолинской области благоустроена территория «розового» озера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех областях Казахстана реализуется общенациональный проект «Birgemiz: Asyl Mura». Он нацелен на привлечение волонтеров и граждан к работам по сохранению и развитию историко-культурного наследия, восстановлению и сохранению памятников истории и культуры, мемориальных комплексов. Реализуется проект по заказу Министерства информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ».

В его рамках Центром поддержки гражданских инициатив было выделено 30 малых грантов на сумму 15 млн тенге. Один грант в размере 500 тыс. тенге выиграли Айдана Кадыр и Ботагоз Жусупова. Девушки рассказали нам о проделанной работе и собственном опыте реализации проекта.

Айдана Кадыр и Ботагоз Жусупова совсем с недавних пор занимаются организацией внутренних туристических экскурсий. Девушки устраивают выезды в близлежащие от столицы уникальные природные объекты. Турами заниматься их подтолкнули личный интерес и любовь к природе, окружающей среде и Родине.

«Идея пришла моей напарнице Ботагоз. Она съездила в Баянауыл и вдохновилась поездкой. Ей захотелось заниматься этим делом на постоянной основе. Я подхватила - и мы решили вместе все реализовать. С весны этого года организуем внутренние туры по природным объектам, расположенным рядом с Нур-Султаном.

Начав общее дело, мы не преследовали коммерческой цели. Это – внутренний порыв. Почему многие знают о Турции больше, чем о тех красивых местах, которые есть у нас? Даже о тех же фламинго, которые обитают в полутора часах езды от столицы, мало кто слышал. Знаете, как прекрасно наблюдать экзотическую птицу, которая основную часть времени года живет в Африке?! Поэтому мы и решили заниматься турами. Нами двигали интерес и любовь к природе, стране.

Все лето мы с Ботагоз ездили по красивым местам нашей страны, обсуждали организацию работы, изучали особенности климата, экосистемы», - говорит она.

Ботагоз и Айдана чувствуют ответственность перед самой природой. Они не просто изучают особенности того или иного объекта, но еще и вносят свою маленькую лепту в охрану атмосферы и водных ресурсов родного края. Их инициативная группа недавно выиграла грант от Министерства информации и общественного развития РК, в рамках которого они облагородили территорию Кобейтуза, соленого бессточного озера в Ерейментауском районе Акмолинской области. Почему именно Кобейтуз? Девушки объясняют это тем, что розовое озеро очень популярно среди туристов и требует особой заботы.

«Мы неоднократно выезжали на Кобейтуз. Видели, как большинство туристов других крупных компаний оставляли за собой много мусора. Их даже не волнует, сохранится озеро или нет. Были моменты, когда люди набирали ведрами соль из озера. Это ведь может нанести вред цветению Кобейтуза. А оно цветет лишь один раз в несколько лет.

В обустройстве территории нуждается и озеро Тениз. Оно также расположено в Ерейментауском районе. Перед нами стоял выбор между двумя озерами. Мы решили облагородить территорию розового озера, потому что его гораздо чаще посещают туристы.

Узнав о грантовом конкурсе, мы решили участвовать. Не ожидали, что выиграем. Но удача оказалась на нашей стороне.

Благодаря Центру поддержки гражданских инициатив мы получили грант в размере 500 тысяч тенге. На эти средства нам удалось установить мусорные урны, поставить один большой контейнер для сжигания мусора в летний период. Потратили деньги и на транспортные услуги», - рассказала Айдана Кадыр.

А самое главное, Ботагоз и Айдана привлекли к своему проекту волонтеров. Совместно с ними девушки провели работы по очистке территории Кобейтуза. Наверное, подобные мероприятия в этой местности были организованы впервые за долгое время. Благодаря проведенным мероприятиям на участке появилась наглядная информация о Кобейтузе, о периодах его цветения, информация о том, что природа и озеро нуждаются в охране и заботе. По словам Айданы Кадыр, к мероприятию, направленному на сохранение историко-культурного наследия, удалось привлечь не только волонтеров - девушки пригласили также представителей акимата Ерейментауского района Акмолинской области. Те в свою очередь, пообещали взять территорию уникального озера на особый контроль.

«Поскольку с транспортными организациями связь уже налажена, нам оперативно организовать поездку на территорию Кобейтуза не составило труда. Национальная волонтерская сеть помогла нам с привлечением волонтеров. Они нам собрали мусор, очистили территорию. Огромные пакеты мы с собою увезли. Ребятам было интересно и весело. Они узнали много нового для себя. Некоторые из них даже впервые узнали о существовании уникального розового озера, расположенного рядом со столицей.

Инфостеллажи поставили для того, чтобы люди знали, что представляет собой это озеро. Почему оно розовое? Почему нельзя набирать соль? Что вредит экосистеме? Мы все это изучили, написали на трех языках. Графический дизайнер сделал нам плакаты. Теперь надеемся, что мы хоть немного повлияем на повышение уровня экограмотности людей. Увидев наши баннеры, они будут понимать что можно, а что нет.

Как я уже говорила, до этого никто абсолютно никакого интереса не проявлял к развитию территории розового озера. Нам удалось связаться с представителями акимата и пригласить их на наше мероприятие. Встретившись с нами, они были рады нашему проекту, выразили свою благодарность. Сотрудники районного акимата забрали наши инфостеллажи и пообещали установить их в преддверии нового весеннего туристического сезона. То есть, госслужащие теперь тоже подключатся к этому вопросу.

Надеемся, что Кобейтуз будет чаще радовать нас своим цветением», - говорит она.

Айдана Кадыр говорит, что совместное дело сблизило двух людей. За короткое время девушки успели стать подругами. Даже разница в возрасте не стала помехой. Девушки намерены вместе расширять свое совместное дело, а также чаще участвовать в грантовых конкурсах Центра поддержки гражданских инициатив.

«Ботагоз 45, мне 24. Мы даже не родственницы. У каждой из нас своя семья, основная работа. Мы были просто хорошими знакомыми, партнерами. Сегодня все больше времени проводим вместе. Совместный труд ведь всегда сплочает.

В будущем будем участвовать и в других конкурсах. Это даст нам возможность вносить больше вклада в развитие внутреннего туризма, а также духовно расти и самим.

Мы планируем расширяться, монетизировать свои услуги. Если первый сезон мы щупали почву, то в дальнейшем будем оказывать качественные услуги», - поделилась планами Айдана Кадыр.

Кроме того, в рамках реализации общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura», ЧУ «Агенство по социальному развитию Мангистауской области» в поселке Акшырмау привело в порядок территорию колодца, который в народе прозвали святым. Ребята намерены вновь открыть доступ к нему, так как в регионе имеются проблемы с питьевой водой.

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